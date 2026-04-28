Gabon: Présentation officielle du projet RIMEG à Madame la ministre Laurence Ndong

Dans la perspective de la présentation et de la validation du Répertoire Interministériel des Métiers de l'État Gabonais (RIMEG), l'équipe projet du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités a procédé, ce vendredi 24 avril 2026, à la présentation officielle de ce projet structurant à Madame Laurence Ndong, Ministre de tutelle.

Porté par une équipe projet dédiée, avec l'appui d'experts mobilisés par la Banque mondiale, le RIMEG s'inscrit comme un outil stratégique majeur de modernisation de l'administration publique. Longtemps resté en veille, ce projet a été relancé sous l'impulsion de Madame le Ministre, dans le cadre de la transformation de la gestion des ressources humaines de l'État. Il répond notamment aux insuffisances relevées en matière de gestion des emplois publics, marquées par un manque de corrélation entre les profils, les compétences et les fonctions exercées.

Le RIMEG se structure autour de 17 domaines fonctionnels et de 141 emplois de référence, couvrant l'ensemble des métiers de l'État. Ces emplois, désormais codifiés, permettront d'établir une nomenclature claire et harmonisée des métiers publics, facilitant ainsi une meilleure identification des profils, une gestion plus rigoureuse des carrières, ainsi qu'une planification efficiente des besoins en compétences.

Au cours de cette présentation, Madame le Ministre a rappelé que la modernisation de l'administration publique constitue une priorité majeure du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle a souligné que cette réforme vise à bâtir une administration performante, mieux organisée et résolument orientée vers les résultats, en adéquation avec les exigences de la Cinquième République.

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Le RIMEG permettra, à terme, d'améliorer significativement la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), en favorisant une meilleure adéquation entre les besoins de l'administration et les profils disponibles, tout en optimisant les dépenses publiques et en renforçant la qualité du service rendu aux usagers.

À l'issue des échanges, Madame le Ministre a annoncé la tenue, le jeudi 30 avril 2026, d'un atelier de présentation et de validation du RIMEG. Cette rencontre réunira plusieurs membres du Gouvernement, les Secrétaires généraux, les Directeurs centraux des ressources humaines (DCRH), ainsi que les responsables des centres de gestion des Forces de Défense et de Sécurité et du Ministère de la Justice. Elle marquera une étape décisive vers l'opérationnalisation de cet outil structurant.

Cette démarche traduit la volonté du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités de structurer durablement la gestion des métiers de l'État et d'améliorer l'efficacité de l'action publique.