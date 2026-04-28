Ile Maurice: Intoxication au monoxyde de carbone ou overdose ?

Une nouvelle piste émerge dans l'enquête sur la mort, le samedi 25 avril, de deux maçons, âgés de 31 et 32 ans, dans une villa en construction, à Péyrébère. Ils logeaient également sur place. C'est le propriétaire des lieux, un avocat, qui les a découverts. Il s'était rendu sur place après avoir remarqué leur absence inhabituelle sur les images de vidéosurveillance.

La police de Grand-Baie a trouvé les corps dans la salle de bains, l'un reposant sur l'autre. Deux seringues et une boîte métallique retrouvées dans la villa avaient été placées sous scellés pour analyses. Les autopsies pratiquées le même jour par le Dr Sudesh Kumar Gungadin avaient conclu à un oedème pulmonaire pour les deux victimes. Alors que la thèse d'une overdose avait initialement été privilégiée, le Dr Gungadin n'écarte pas l'éventualité d'une intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et toxique, voire mortel. Car il y avait un générateur, qui peut dégager du monoxyde de carbone, dans le bâtiment en construction.

Des examens toxicologiques approfondis sont attendus. Le rapport du Forensic Science Laboratory devrait permettre de déterminer si une intoxication à ce gaz a pu contribuer aux décès. Une enquête complémentaire pourrait ainsi être initiée afin de vérifier les conditions dans lesquelles le générateur était utilisé. Les victimes étaient originaires de Petite-Rivière et de Richelieu. Leur corps a été remis aux familles, qui ont également été entendues par les enquêteurs.