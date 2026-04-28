Ile Maurice: PNQ - Joe Lesjongard demandera des éclaircissements sur l'appel d'offres de 2024 sur le «fuel oil»

La Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, sera adressée ce mardi 28 avril au ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, lors de la séance de l'Assemblée nationale prévue à 11 h 30.

Sa question portera sur l'exercice d'appel d'offres international lancé le 10 décembre 2024 pour l'approvisionnement en fuel oil. Le leader de l'opposition demandera au ministre d'obtenir de la State Trading Corporation (STC) la liste des soumissionnaires ayant participé à cet exercice ainsi que le nom du soumissionnaire retenu.

Des précisions seront également sollicitées concernant le type de carburant fourni au Central Electricity Board (CEB) de décembre 2024 à ce jour. Joe Lesjongard souhaite en outre obtenir des détails en termes de prix du produit, de fret et d'assurance. Enfin, il interrogera le ministre sur le premium rate appliqué par tonne métrique ainsi que sur les montants totaux payés par le CEB durant cette période, incluant les primes versées à la STC pour chaque cargaison depuis janvier 2026, et sur une éventuelle révision de ces primes, dans un contexte de forte pression sur les coûts énergétiques.