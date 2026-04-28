Sénégal: Coupe du Sénégal - Diambars affronte Pout SC pour une place en finale, mercredi

Dakar — Diambars FC, leader de la Ligue 2, va en découdre, mercredi, avec Pout SC dans un derby thiéssois comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, au stade Maniang Soumaré.

Engagés également en championnat et en Coupe de la Ligue, les pensionnaires de l'académie de Saly tenteront de décrocher leur qualification pour la finale de la Coupe nationale.

Après avoir éliminé Teungueth FC en quart de finale, Diambars vise une place en finale dans l'optique de réaliser une saison historique.

Face à eux, Pout Sporting Club, pensionnaire de la Division régionale de Thiès et invité surprise des demies finales.

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Fondé en 2014 suite à la fusion entre Avenir de Pout et Ndadié, le club ambitionne de disputer pour la première fois une finale de Coupe du Sénégal.

Jeudi à Saint-Louis, Casa Sports sera opposé à l'USC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pensionnaire de National 1.

Vainqueurs de la Coupe nationale en 1979, 2011, 2021 et 2022, les Ziguinchorois tenteront d'atteindre une dixième finale. En difficulté en championnat, Casa Sports reste sur une série de 11 matchs sans victoire, malgré seulement deux défaites en 24 journées de Ligue 1.

Les étudiants de l'UGB se sont illustrés en éliminant le tenant du titre Génération Foot en huitièmes de finale, puis ASC Gorée en quart de finale.

Programme des demi-finales :