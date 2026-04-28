Ile Maurice: Une jeune femme hospitalisée

Une femme de 27 ans, exerçant comme coiffeuse, a été violemment agressée à l'arme blanche à son domicile aux alentours de 1 heure du matin hier, le 27 avril, à Résidence Florida, Baie-du-Tombeau. Son ancien compagnon, avec qui elle avait vécu environ 13 ans années, est soupçonné d'avoir fait irruption chez elle avant de l'attaquer. La victime a été hospitalisée et son état est jugé stable.

La jeune femme dormait lorsque son ancien concubin se serait introduit dans sa chambre. L'individu était muni d'une paire de ciseaux et d'un couteau de cuisine. Il aurait alors agressé la jeune femme, la blessant notamment au niveau du cou. Selon les recoupements d'informations, l'agresseur aurait tenu des propos violents et menaçants au moment des faits, avant de porter plusieurs coups avec les deux objets tranchants. La scène se serait déroulée en quelques minutes, plongeant la victime dans un état de choc.

Alertés, des proches l'ont rapidement transportée à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses où elle a reçu des soins. Elle a ensuite été admise en salle. D'après les indications médicales, son état de santé est jugé stable, bien qu'elle demeure sous surveillance. La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette agression.