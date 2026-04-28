Ile Maurice: Coup d'envoi demain sous la présidence de Dhaneshwar Damry

28 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Les consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2026-2027 seront lancées demain, le mercredi 29 avril, sous la présidence du junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, et se dérouleront sur une période de cinq jours.

Ces consultations réuniront les principaux acteurs économiques et sociaux, issus notamment des secteurs agricole, entrepreneurial, touristique et industriel, ainsi que les syndicats, les consommateurs et les professionnels des services. Des représentants de la société civile seront également consultés afin de garantir une démarche inclusive.

La première journée sera notamment consacrée aux petits planteurs et éleveurs, aux coopératives ainsi qu'aux PME et startup.

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