Ile Maurice: L'AMM dévoile son nouveau conseil d'administration

Jean-Pierre Lim Kong, Chief Executive Officer (CEO) d'Innodis Group, a été nommé président du conseil d'administration de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), lors de la 31e assemblée générale annuelle tenue, hier. À cette occasion, la composition du nouveau conseil d'administration pour la période 2026-2027 a également été dévoilée.

Le board est composé de Lawrence Wong, CEO d'Aryze Ltd, d'Inigo De Prado, Managing Director de Quality Beverages Ltd (groupe Currimjee), de Julien Audibert, General Manager de LMLC Ltd, de Sylvan Oxenham, Chief Financial Officer et Director chez Oxenham, ainsi que Ian Tin Fook, Executive Director de T&T International Foods Ltd. Il comprend également Sachin Ramjatun, Managing Director de Siebel Entreprise Ltd, Caroline Rault, Chief Sustainability Officer chez Eclosia, Prakash Ramiah, Renewable Energy Consultant auprès du Leal Group, Stéphane St Mart, General Manager d'Aqualia Ltd, et Guillaume Jauffret, General Manager de Sofap.

Lors de la séance protocolaire, le président sortant, Lawrence Wong, a salué la nouvelle équipe dirigeante, estimant qu'elle prend la relève d'une association solide : «Les défis sont réels, les attentes de nos membres sont grandes et je sais que vous en êtes pleinement conscients. Comptez sur la continuité de l'engagement des équipes et sur la solidarité de tous les anciens présidents.»

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De son côté, Jean-Pierre Lim Kong, remerciant le conseil pour la confiance accordée, a indiqué : «Le conseil est une équipe dans la continuité. La plupart des administrateurs y siègent déjà. En ce qui concerne l'orientation et le rôle de l'AMM, ils s'inscrivent également dans la continuité. C'est important, surtout dans un contexte international tendu. Il est encore plus important pour nous de travailler sur la souveraineté productive afin de renforcer la résilience économique et la compétitivité de nos entreprises locales.»

Avec le conflit au Moyen-Orient, le nouveau président a souligné que les défis doivent être abordés collectivement : «L'enjeu, c'est vraiment de mettre en place quelque chose de durable dans le temps. L'AMM va continuer à jouer son rôle en travaillant avec les autorités en tant que partenaire, et en favorisant un dialogue structuré entre les secteurs public et privé. Dans cette optique, comme chaque année, un budget memorandum ainsi que des propositions concrètes seront présentés.»

Par ailleurs, face à la hausse des coûts et au contexte difficile, Jean-Pierre Lim Kong a déclaré : «Il y a une approche réactive, mais je crois qu'il faut aussi se poser la question de la manière dont on peut se restructurer, s'organiser et par exemple, développer davantage le solaire pour rendre notre économie plus résiliente dans le temps. En ce qui concerne l'AMM, nous sommes toujours là pour réunir les acteurs économiques, nos membres et travailler avec les autorités afin de faire avancer le pays.»