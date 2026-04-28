Ile Maurice: Vinod Boolell - «Traiter séparément la déclaration ethnique et le remplacement du BLS pourrait être problématique»

interview

Le «Constitution (Amendment) Bill» permettrait aux candidats de se présenter aux élections sans déclarer leur communauté ethnique et le «Best Loser System» (BLS) repose sur la classification communautaire. Comment ces deux mécanismes fonctionnent-ils dans le même cadre constitutionnel et quelles failles ou tensions une telle disposition engendre-t-elle ?

Le BLS, constitutionnel depuis 1968, divise la population en quatre communautés - hindoue, musulmane, sino-mauricienne et la population générale - à des fins électorales. Ce qui a motivé cette décision, c'est qu'à la suite des élections générales de 1948, aucun membre d'une minorité spécifique ne fut élu. Lorsque les négociations sur l'Indépendance débutèrent dans les années 1960, les populations minoritaires exprimèrent la crainte d'être dominées par la majorité hindoue. Les élections de 1967 montrèrent qu'une majorité d'hindous vota en faveur de l'Indépendance et les minorités, contre.

Près de 60 ans après l'Indépendance, la crainte que les hindous dominent les minorités existe-t-elle encore ? Si le BLS est aboli, le choix des candidats sur des bases communautaires persistera-t-il ? Il semble que, psychologiquement, chaque communauté tire satisfaction de voir un membre de la sienne au Parlement. Il faudrait alors dresser une liste séparée de candidats basée sur la représentation proportionnelle, avec des candidats choisis par les chefs de parti sur la base du respect de l'équilibre communautaire.

Le Conseil des ministres, le 24 avril, a considéré trois projets distincts : un projet de loi d'amendement constitutionnel pour abolir la déclaration ethnique obligatoire, la création d'une Commission de révision constitutionnelle et la réforme électorale. Peuvent-ils être dissociés ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Commission de réforme électorale pourrait se pencher sur les questions plus complexes (la représentation proportionnelle, l'équilibre entre les genres et le financement des partis) tandis que la Commission de révision constitutionnelle pourrait traiter des changements constitutionnels plus larges.

Cependant, si la déclaration ethnique obligatoire est supprimée sans remplacer le BLS par un nouveau mécanisme, cela affecterait les fondements de la représentation à l'Assemblée nationale. Par conséquent, traiter séparément la déclaration ethnique et le remplacement du BLS pourrait s'avérer problématique.

Eddy Balancy, ancien chef juge : «Le projet de réforme électorale va dans le sens de mon jugement de juin 2005

En 2005, vous aviez rendu un jugement que beaucoup qualifient d'historique. À l'époque, 11 membres de Rezistans ek Alternativ avaient contesté l'obligation de déclarer leur appartenance ethnique pour les élections. Votre jugement leur avait donné raison. Aujourd'hui, avec le projet de réforme électorale en cours, ce jugement de 2005 vous semble-t-il toujours pertinent ?

La pertinence de mon jugement de 2005 me semble évidente. Le projet de réforme électorale en cours de discussion va dans son sens et à contresens du jugement du full bench de novembre 2005, qui avait désavoué ledit jugement.