Ile Maurice: Lux Island Resorts, première société locale à proposer des dividendes en euros à ses actionnaires

Elle est la première société mauricienne cotée et libellée en roupies à offrir à ses actionnaires la possibilité de percevoir leurs dividendes en devise étrangère, en l'occurrence en euros.

Suivant la réunion de son conseil d'administration tenue hier, Lux Island Resorts Ltd annonce le versement d'un dividende final de Rs 1,75 par action au titre de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2026.

Toutefois, la nouveauté est l'option permettant aux actionnaires éligibles de recevoir ce dividende en euros. C'est cette option offerte aux actionnaires qui marque la singularité de l'annonce. Les investisseurs qui en feront le choix pourront engranger un dividende de 0,032 euro par action, calculé sur la base du taux de change en vigueur à la date du communiqué.

Une communication spécifique sera adressée aux actionnaires enregistrés à la date de référence afin de préciser les modalités pour bénéficier de ce paiement en euros.

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Au-delà de la déclaration de dividende, cette option peut être perçue comme une mesure de flexibilité financière destinée à répondre à une base actionnariale diversifiée, tout en offrant une alternative à ceux qui privilégient une exposition en devise forte. Le communiqué précise les principales échéances liées à cette distribution : le 12 mai sera le dernier jour pour acheter des actions et bénéficier du dividende annoncé.

À partir du 13 mai, les actions se négocieront sans droit à ce dividende. Le 15 mai, la société arrêtera officiellement la liste des actionnaires éligibles au paiement.

Les actionnaires souhaitant recevoir leur dividende en euros auront jusqu'au 19 juin pour communiquer leurs coordonnées bancaires en euros, le paiement étant prévu aux alentours du 29 juin 2026.