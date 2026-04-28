Ile Maurice: Le pays est une des destinations les plus équilibrées pour les expatriés

Avec un score de 6,63 sur dix, Maurice se hisse à la quatrième place du classement mondial du Tax-Free Relocation Index, une étude du cabinet William Russell, qui propose des assurances internationales de santé, de vie et de protection des revenus pour les expatriés, les travailleurs à distance et les citoyens du monde cette année.

Le pays figure ainsi parmi les destinations phares offrant un équilibre entre fiscalité attractive et coût de la vie compétitif. Ce positionnement met en lumière l'intérêt croissant des expatriés à la recherche d'un cadre de vie financièrement plus viable, au-delà du seul critère d'exonération fiscale, pour le pays.

À savoir qu'un environnement tax-free ne garantit pas automatiquement un coût de la vie plus bas. Pour établir la position au Tax-Free Relocation Index, plusieurs indicateurs sont analysés, notamment les salaires nets moyens, les prix de l'immobilier, les loyers, les charges courantes ainsi que l'accessibilité internationale. Chaque destination a ensuite été notée sur dix selon sa capacité à concilier optimisation fiscale et dépenses quotidiennes raisonnables.

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Maurice se positionne au 4e rang pour ce qui est des loyers, avec un coût mensuel moyen estimé à 394 USD, nettement inférieur à la moyenne globale de 1 756 USD. Cet écart représente un avantage pour les expatriés, le logement constituant bien souvent leur principale dépense. Des loyers plus accessibles contribuent ainsi à améliorer le pouvoir d'achat, selon l'indice.