Ile Maurice: MRA - Rs 25,7 milliards d'impôts impayés

28 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Interpellé par le député Ram Etwareea lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a indiqué que les arriérés fiscaux à la Mauritius Revenue Authority (MRA) atteignaient Rs 25,7 milliards au 31 mars 2026.

L'impôt sur les sociétés dominait avec Rs 14,9 milliards, suivi de la TVA (Rs 7,1 milliards) et de l'impôt sur le revenu (Rs 2,8 milliards). Ces montants s'expliquent notamment par des déclarations sans paiement intégral, des redressements fiscaux et des litiges en cours.

Un cas majeur concerne Avago Technologies Trading Ltd, avec une dette d'environ Rs 6,6 milliards, contestée devant la Cour suprême.

Pour recouvrer ces sommes, la MRA utilise notamment la saisie de comptes bancaires et l'inscription sur biens immobiliers. Des dispositifs de régularisation ont déjà permis de récupérer Rs 2,27 milliards.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.