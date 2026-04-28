Ile Maurice: MRA - Rs 25,7 milliards d'impôts impayés

Interpellé par le député Ram Etwareea lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a indiqué que les arriérés fiscaux à la Mauritius Revenue Authority (MRA) atteignaient Rs 25,7 milliards au 31 mars 2026.

L'impôt sur les sociétés dominait avec Rs 14,9 milliards, suivi de la TVA (Rs 7,1 milliards) et de l'impôt sur le revenu (Rs 2,8 milliards). Ces montants s'expliquent notamment par des déclarations sans paiement intégral, des redressements fiscaux et des litiges en cours.

Un cas majeur concerne Avago Technologies Trading Ltd, avec une dette d'environ Rs 6,6 milliards, contestée devant la Cour suprême.

Pour recouvrer ces sommes, la MRA utilise notamment la saisie de comptes bancaires et l'inscription sur biens immobiliers. Des dispositifs de régularisation ont déjà permis de récupérer Rs 2,27 milliards.