Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Le TP Mazembe ouvre gratuitement son centre de récupération aux clubs des play-offs

Le TP Mazembe a annoncé la mise à disposition gratuite de son centre moderne de récupération au profit des clubs qualifiés pour les play-offs de la Linafoot Ligue 1 (Illico Cash). L'annonce a été faite dimanche 26 avril par le directeur de communication du club de Lubumbashi, Héritier Yindula, lors de son passage dans l'émission Okapi Sport.

Un appui concret aux clubs engagés

Selon le club, cette initiative vise à accompagner les équipes dans une phase particulièrement exigeante du championnat.

« Le président Moïse Katumbi vient d'offrir son centre de récupération pour toutes les équipes qui vont jouer les play-offs. Vous voulez récupérer votre équipe avec massage, sauna et autres ? Les infrastructures sont mises à disposition gratuitement », a déclaré Héritier Yindula.

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Les clubs engagés auront ainsi accès à des installations de pointe, incluant notamment des espaces de massage, sauna et autres dispositifs de récupération physique.

Un atout important alors que les play-offs s'annoncent intenses, avec un calendrier serré prévoyant des rencontres tous les quatre à cinq jours à partir du 30 avril.

Les huit équipes qualifiées bénéficieront de ce dispositif dans l'objectif de réduire la fatigue, limiter les risques de blessures et maintenir un haut niveau de performance durant cette phase cruciale de la saison.

Un geste pour le développement du football congolais

À travers cette initiative, le TP Mazembe et son président Moïse Katumbi réaffirment leur engagement en faveur du développement du football en République démocratique du Congo, notamment en améliorant les conditions de compétition au niveau national.