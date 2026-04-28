Ile Maurice: PNQ - Michaël Sik Yuen détaille les contrats de «fuel oil»

La Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a braqué les projecteurs sur les contrats d'approvisionnement en fuel oil de la State Trading Corporation (STC), lors de la séance parlementaire de ce mardi 28 avril. Interpellé, le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, a détaillé les mécanismes d'attribution et les circonstances ayant conduit à des achats d'urgence.

Dans sa question, Joe Lesjongard avait réclamé la liste des soumissionnaires de l'appel d'offres international lancé le 10 décembre 2024, ainsi que des précisions sur le fournisseur retenu, les types de carburants livrés au Central Electricity Board (CEB) et le détail des coûts, notamment le premium.

En réponse, le ministre a rappelé que la STC assure l'approvisionnement en carburants pour les besoins nationaux, avec des contrats généralement attribués sur une base annuelle. Le contrat initial pour 2024-2025 avait été octroyé à Coral Energy DMCC, avec un premium de USD 69,80 par tonne métrique. Toutefois, la situation s'est compliquée en décembre 2024 lorsque des sanctions visant la société, devenue 2Rivers DMCC, ont empêché la poursuite des livraisons.

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Face à ce risque de rupture, la STC a enclenché un processus d'approvisionnement d'urgence. Plusieurs fournisseurs ont été sollicités et Sahara Energy Resources Ltd a été retenue, avec des primes nettement plus élevées pouvant atteindre près de USD 98 par tonne métrique.

Deux exercices d'urgence ont été menés afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en fuel oil pour la production d'électricité et les activités industrielles. Parallèlement, un nouvel appel d'offres international a été lancé pour la période 2025-2026. Sahara Energy Resources Ltd a de nouveau été retenue, pour un contrat portant sur environ 340 000 tonnes métriques, avec un premium total estimé à près de USD 21 millions, soit environ Rs 1 milliard.

Le ministre a précisé que le prix du fuel oil comprend le coût du produit sur le marché international et un premium couvrant le fret, l'assurance et divers frais logistiques et opérationnels. Il a également indiqué que des discussions sont en cours entre les ministères concernés afin d'examiner la possibilité de réduire certains coûts, dans un contexte de pressions sur les prix de l'énergie.