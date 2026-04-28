Ile Maurice: Des potagers aquaponiques prennent racine dans cinq écoles grâce à Vivo Energy

Vivo Energy Mauritius, détentrice de la franchise Shell à Maurice, a inauguré, le jeudi 23 avril, un jardin aquaponique solaire offert à l'établissement Shri Rajiv Gandhi Government School dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a assisté à la cérémonie, aux côtés des quatre autres écoles récompensées.

L'initiative permet d'améliorer l'autonomie alimentaire des localités. À cet effet, Vivo Energy Mauritius s'est engagée à déployer des solutions durables auprès des plus jeunes, en démontrant que des projets imaginés par les élèves lors d'un concours peuvent devenir une réalité. Ce concours, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a mobilisé des centaines d'élèves de l'enseignement primaire, dont 125 issus de cinq écoles lauréates.

Invitées à concevoir des maquettes en trois dimensions de potagers scolaires durables, ces écoles ont travaillé selon des critères exigeants : originalité, innovation, respect de l'environnement et faisabilité technique. Au-delà de l'exercice créatif, l'objectif était de sensibiliser les enfants à l'agriculture durable, à l'autonomie alimentaire et à la nutrition responsable. Chacune des cinq écoles lauréates ont désormais un système aquaponique solaire autonome, associant élevage de poissons à la culture de plantes.

«Nous remercions vivement toutes les écoles pour leur implication tout au long du concours. À travers ces jardins aquaponiques pédagogiques, nous souhaitons offrir aux enfants une manière différente d'apprendre, en les sensibilisant à l'alimentation, à l'environnement et à des pratiques plus durables, en appui du programme scolaire classique,» souligne Fouad Khfifi, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Les maquettes réalisées par les enfants ne resteront pas au rang de projet : elles sont devenues des outils pédagogiques qui transforment chaque établissement en véritable lieu d'expérimentation et d'apprentissage pratique.

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