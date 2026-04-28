Ile Maurice: Feu vert pour une visite patrimoniale réclamée par Olivier Bancoult

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait le point sur la situation du dossier des Chagos, ce mardi 28 avril à l'Assemblée nationale, à la suite de récents développements impliquant le Royaume-Uni et les États-Unis. Le chef du gouvernement a rappelé que Londres avait décidé de ne pas poursuivre à la Chambre des lords l'examen du projet de loi visant à ratifier l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni sur l'archipel des Chagos, incluant Diego Garcia. Malgré cette suspension, les autorités britanniques ont réitéré leur engagement envers cet accord.

Le 22 avril, Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre britannique, a contacté Navin Ramgoolam pour confirmer la volonté du Royaume-Uni d'aller de l'avant. Le Premier ministre a toutefois indiqué que son gouvernement procédera à une évaluation de la situation avant de décider de la marche à suivre. Dans la foulée, une délégation du Foreign, Commonwealth and Development Office, composée notamment de Robbie Bulloch, Peter Candler et Paul McKell, est venue à Maurice pour des discussions avec les bureaux de l'Attorney General et du Premier ministre.

Lors de ces échanges, Londres a précisé que la signature d'un échange de notes actualisé entre le Royaume-Uni et les États-Unis concernant la base militaire de Diego Garcia constitue un préalable indispensable à la relance du projet de loi. Si ce document avait été validé par les agences américaines, il n'a pas encore reçu l'aval du président américain. Face à ces délais, Maurice a fait valoir qu'elle ne saurait attendre indéfiniment la ratification de l'accord. Une réunion virtuelle est prévue d'ici la fin de mai 2026 afin d'évaluer l'évolution du dossier.

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En attendant, plusieurs mesures ont été actées, dont l'organisation d'une visite patrimoniale pour les Chagossiens à la demande notamment de Olivier Bancoult, ainsi que la possibilité pour une délégation chagossienne de se rendre au Royaume-Uni pour porter la voix des natifs. D'autres initiatives incluent la participation de scientifiques mauriciens à des expéditions aux Chagos, une évaluation des capacités de sécurité maritime et le suivi des travaux liés à la zone marine protégée, en collaboration avec la Zoological Society of London.