Ile Maurice: Une mineure allègue une agression sexuelle, un suspect de 24 ans recherché

Une habitante d'Isidore-Rose, âgée de 17 ans, a porté plainte pour agression sexuelle après des faits qui se seraient déroulés à la plage publique de Belle-Mare. La déposition a été faite en présence de sa mère auprès d'une policière de la Brigade pour la famille de l'Eastern Division. Le suspect, âgé de 24 ans et domicilié à Ecroignard, est accusé d'avoir commis plusieurs actes sexuels sans le consentement de l'adolescente.

La victime affirme avoir fait la connaissance du suspect en novembre 2025 par l'intermédiaire d'un ami proche. Le samedi 25 avril 2026, l'homme serait venu la récupérer à Flacq à bord d'une voiture blanche avant de la conduire à la plage de Belle-Mare. Selon la déposition, une fois sur place, le suspect l'aurait embrassée sans son consentement. Il aurait ensuite commis des attouchements sexuels forcés à l'intérieur du véhicule stationné sur le parking de la plage et l'aurait contrainte à des actes à caractère sexuel.

La plaignante soutient également qu'après ces événements, l'homme l'aurait emmenée à son domicile à Ecroignard. Dans une chambre, il aurait eu des rapports sexuels avec elle à deux reprises sous la contrainte et toujours sans son consentement. L'adolescente a été examinée par un médecin du service médico-légal et le rapport médical devrait être versé au dossier. L'enquête se poursuit.