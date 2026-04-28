Congo-Kinshasa: Deux écoles menacées de disparition par un énorme ravin à Mbuji-Mayi

Les écoles primaires conventionnées catholiques Tubondo et Saint-Léonard font face à une menace sérieuse de disparition progressive à cause de l'avancée d'un grand ravin dans la commune de Kanshi, à Mbuji-Mayi (Kasai-Orientale). Une situation qui inquiète enseignants, élèves et responsables scolaires.

Les deux établissements, situés au quartier Tubondo, sont victimes d'une érosion active constituée de trois têtes de ravins qui progressent dangereusement. Une partie des infrastructures a déjà été engloutie.

Des responsables scolaires de la région affirment construites depuis plusieurs décennies, les écoles Tubondo et Saint-Léonard accueillent près de deux mille élèves chaque année. Le fonctionnement est organisé en deux temps : l'EP Tubondo fonctionne le matin, tandis que Saint-Léonard assure les cours l'après-midi.

Des bâtiments déjà détruits

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Selon ces responsables scolaires, les dégâts sont déjà importants.

« Il y a un bâtiment de quatre salles qui est déjà englouti. Le bureau administratif de l'EP Tubondo a aussi été emporté par cette catastrophe naturelle », alerte Nicolas Katambwa, directeur adjoint de l'EP Saint-Léonard.

Face à cette menace persistante, les écoles tentent de s'adapter tant bien que mal. Des mesures de sécurité sont mises en place pendant la récréation et les cours sont suspendus en cas de fortes pluies pour protéger les élèves, explique M. Katambwa.

Les responsables des deux établissements lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales pour une intervention rapide afin de stopper l'avancée des ravins et sauver ces infrastructures scolaires publiques, où l'enseignement est dispensé gratuitement conformément à la politique de gratuité de l'éducation.

Une alerte déjà signalée par les autorités locales

La situation n'est pas nouvelle. Le président du Conseil communal de Kanshi, Jean Mbenga, avait déjà tiré la sonnette d'alarme le 31 janvier dernier, lors d'une cérémonie officielle. Il avait alors placé la lutte contre l'érosion parmi les priorités urgentes de la commune.