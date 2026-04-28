Ethiopie: Forum consultatif de haut niveau chargé d'examiner les étapes clés du secteur social

28 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Un forum consultatif de haut niveau, organisé autour du thème « Le développement social au service de la construction nationale », s'est ouvert aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Ce forum a pour objectif de passer en revue les avancées majeures réalisées dans le secteur social au cours des dernières années.

Selon le Cabinet du Premier ministre, cette plateforme permet une discussion et une analyse approfondies des résultats enregistrés, notamment au cours des huit dernières années, dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé, la création d'emplois qualifiés et la culture.

« Au cours des huit dernières années en particulier, cette plateforme a permis un large débat et une analyse approfondie des résultats obtenus dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la création d'emplois qualifiés, la culture, les arts et le sport, ainsi que les questions relatives aux femmes et aux affaires sociales. »

Lire l'article original sur ENA.

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