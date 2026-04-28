Ile Maurice: Dr Abu Kasenally - Un serviteur de l'État s'en va

Le Dr Abu Kasenally, chirurgien émérite, ancien ministre et figure respectée de la vie publique, s'est éteint hier matin à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu hier après-midi à 15 heures, sa dépouille quittant sa résidence de Clairfonds, Vacoas, pour le cimetière de Riche-Terre.

Né le 10 août 1941 à Rivière-du-Rempart, il avait poursuivi ses études de médecine et sa formation spécialisée à l'université d'Aberdeen, en Écosse, où il s'était formé en chirurgie vasculaire. De retour à Maurice, il s'est rapidement imposé comme un spécialiste reconnu, consacrant sa vie au service de la santé publique et à l'amélioration des soins hospitaliers. Il a occupé plusieurs fonctions clés dans le système de santé, notamment celles de Regional Health Director auprès des hôpitaux Dr A. G.

Jeetoo et Victoria, ainsi que Principal Medical Officer au ministère de la Santé. À ce titre, il a contribué à l'organisation et au développement des services hospitaliers, avant d'en diriger certains pans stratégiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2000, il a quitté la fonction publique pour entrer en politique.Après une première tentative aux législatives de cette même année, il a été élu député en 2005 sous la bannière Parti travailliste dans la circonscription no15 (La Caverne-Phoenix), puis réélu en 2010 dans la circonscription no 13 (Rivière- des-Anguilles-Souillac). Il a également exercé des fonctions ministérielles au sein du gouvernement de Navin Ramgoolam, notamment comme ministre des Services publics, puis du Logement et des terres, de 2000 à 2014.

Médecin, administrateur et homme politique, le Dr Abu Kasenally aura marqué à la fois la communauté médicale et la sphère publique par un engagement constant au service de l'intérêt général. Il laisse le souvenir d'un homme de devoir, dont l'héritage s'inscrit durablement dans la mémoire nationale.