Tunisie: Meurtre à Tataouine - Entre rumeurs de drogue et faux décès, le procureur rétablit la vérité

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le substitut du procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Tataouine, Nidhal Labiedh, a démenti une série de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant un récent meurtre qui a secoué la région.

Mise au point sur les stupéfiants et l'état de la mère

Lors d'une intervention téléphonique à la radio, le procureur de la République a précisé que les allégations concernant la consommation de drogues par le ou les auteurs du crime ne reposent sur aucun fondement dans le dossier actuel de l'affaire. Il a également démenti catégoriquement les rumeurs annonçant le décès de la mère, affirmant qu'elle est « saine et sauve, malgré des blessures légères, et qu'elle est actuellement en voie de guérison ».

Le sort tragique de la fratrie

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Le porte-parole a confirmé les faits suivants. La fille est décédée des suites de l'agression et le fils, contrairement à ce qui a pu être dit, a été victime d'un grave accident de la route vendredi soir au niveau d'Enfidha (gouvernorat de Sousse), alors qu'il se rendait à Tunis. Il est actuellement en soins intensifs dans un hôpital de Sousse, dans un état critique.

Le procureur de la République a souligné que le fils n'est pas en état d'arrestation mais bénéficie de soins médicaux en toute liberté. Il a précisé que les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du crime et identifier le véritable coupable grâce aux empreintes et aux preuves médico-légales.

Appel à la prudence

Le porte-parole a conclu son intervention en appelant les citoyens et les médias à « ne pas céder à la course au scoop sur les réseaux sociaux» et à se fier uniquement aux sources officielles et judiciaires afin de garantir l'exactitude de l'information et d'éviter d'égarer l'opinion publique.

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