Tunisie: Ministre des Transports - Visite d'inspection aux entrepôts de la Transtu

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre des Transports a effectué une visite de terrain aux ateliers de Tunis Marine. Entre accélération de la maintenance et renouvellement imminent de la flotte, l'objectif est clair : redonner du souffle au réseau de la Transtu.

Le ministre des Transports, Rachid Amri, s'est rendu ce lundi sur le site névralgique de Tunis Marine pour une visite d'inspection approfondie. Ce déplacement visait à évaluer l'état des entrepôts de maintenance de la célèbre ligne ferroviaire Tunis Goulette Marsa ainsi que ceux du métro léger de la capitale.

Un plan d'urgence pour l'infrastructure

Selon un communiqué officiel du ministère, Rachid Amri a dressé un état des lieux sans concession des infrastructures et des ateliers. Face au constat de vétusté de certains équipements, il a ordonné une accélération immédiate des travaux de réhabilitation. Ces interventions s'appuieront sur des financements spécifiques déjà débloqués pour moderniser les espaces de travail. Le ministre a suivi de près la progression des opérations techniques en cours, portant notamment sur la rénovation esthétique des rames et la révision cruciale des systèmes de freinage.

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Vers un renouvellement massif de la flotte

L'enjeu majeur de cette visite réside dans la transition vers un matériel roulant plus moderne. Le ministre a insisté sur l'impératif de maintenir la flotte actuelle à un niveau de sécurité optimal en attendant l'aboutissement de deux dossiers majeurs :

L'acquisition de 30 nouvelles rames de métro dont les procédures contractuelles sont en phase de finalisation.

La concrétisation de l'achat de 18 rames supplémentaires dédiées spécifiquement à la ligne TGM.

Les préparatifs logistiques sont déjà bien engagés puisque plusieurs hangars ont été aménagés pour réceptionner ces nouvelles unités. Ce renforcement de la flotte promet une amélioration tangible de la qualité de service pour les usagers du Grand Tunis.

 

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