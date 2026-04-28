Tunisie: Polémique autour de Lotfi Bouchnak - Son avocat dénonce une falsification

Lotfi Bouchnak a engagé des poursuites judiciaires à la suite d'une campagne de diffamation menée sur les réseaux sociaux, a annoncé mardi son avocat Ahmed Ben Hassana. Une plainte a été déposée contre toute personne que l'enquête permettra d'identifier, dans une affaire liée à la diffusion présumée de contenus manipulés portant atteinte à l'image de l'artiste.

Intervenant sur Jawhara FM, l'avocat a indiqué que cette démarche a été entreprise en coordination avec le syndicat des métiers de la musique et des professions associées, afin de répondre à ce qu'il considère comme une tentative de désinformation.

Selon la défense, la controverse repose sur la diffusion d'une ancienne vidéo extraite de son contexte puis modifiée par montage. Le contenu en question présente une chanson comme une oeuvre récente soutenant certaines thèses liées à la migration, alors qu'il s'agirait, d'après l'avocat, d'un travail artistique datant de 2021.

Cette chanson avait été produite à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, à la demande de Institut arabe des droits de l'homme, et interprétée bénévolement par Lotfi Bouchnak dans un cadre humanitaire.

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Ahmed Ben Hassana a affirmé que de nouvelles images auraient été ajoutées à la vidéo originale afin de laisser croire que l'artiste soutenait des positions sans lien avec le contexte initial de l'oeuvre.

Il a rappelé que la chanson visait à saluer les valeurs de solidarité manifestées par les Tunisiens envers plusieurs populations réfugiées au cours des dernières années, notamment syriennes, libyennes et palestiniennes.

La défense estime que cette affaire vise à porter atteinte à la réputation de Lotfi Bouchnak, figure majeure de la scène culturelle tunisienne. L'avocat a indiqué que la justice déterminera les responsabilités et identifiera les auteurs de la diffusion du contenu contesté.