Tunisie: Clubs de mathématiques dans les établissements éducatifs - Comment le ministère veut redonner le goût des maths aux élèves

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La directrice de la vie scolaire à la direction générale du cycle primaire au ministère de l'Éducation, Chadia Ayada, a confirmé aujourd'hui la volonté des autorités de généraliser les clubs de jeux de mathématiques et de logique à l'ensemble des établissements éducatifs du pays.

Un rendez-vous désormais annuel

Lors d'une intervention à la radio, Mme Ayada a précisé que le forum national des jeux de mathématiques et de logique pour les écoles primaires, dont la session inaugurale a eu lieu récemment, deviendra un événement périodique et régulier.

Réconcilier l'élève avec les chiffres

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L'objectif principal de ce forum, selon Chadia Ayada, est de rebâtir la relation entre l'élève et les mathématiques. Elle a souligné que cette discipline scientifique fait actuellement l'objet d'un désintérêt total, voire d'une aversion, de la part de nombreux élèves.

Elle a également relevé un constat alarmant selon lequel les mathématiques sont l'une des matières où les élèves enregistrent les notes les plus faibles lors du concours d'accès aux collèges pilotes.

Retour sur la session inaugurale

Pour rappel, le ministère de l'Éducation a lancé dimanche dernier la session fondatrice de ce forum national. L'événement, qui s'est tenu à l'amphithéâtre « Carthage de la Modernité » à l'Université de la Manouba, a réuni 312 élèves (garçons et filles) représentant les 26 commissariats régionaux à l'éducation.

 

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