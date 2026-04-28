Tunisie: Météo - Cellules orageuses attendues aujourd'hui

Les températures enregistreront, mardi, une légère hausse en Tunisie, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie.

Les maximales oscilleront entre 20 et 24 degrés près des côtes est et sur les hauteurs, entre 25 et 30 degrés dans le reste des régions, atteignant localement 34 degrés à Tozeur et à l'extrême sud du pays.

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avant l'apparition, dans l'après-midi, de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les zones ouest du nord et du centre. Des chutes de grêle restent également possibles par endroits.

Le vent soufflera du secteur est, relativement fort à localement fort près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux pourront se former. Il sera faible à modéré sur le reste du territoire.

La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée à moutonneuse sur les autres côtes.