Tunisie: Fatma Thabet Chiboub relevée de ses fonctions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé de mettre fin aux fonctions de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, selon un communiqué de la présidence de la République publié lundi.

L'actuel ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a été chargé de la gestion du département par intérim, a précisé la même source.

La décision du président de la République a été annoncée lors d'une réunion tenue, mardi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi, le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Riadh Chaoued, indique un communiqué de la présidence de la République.