Ethiopie: Les responsables appellent à des mesures audacieuses en faveur des ODD à l'ouverture du Forum continental à Addis-Abeba

Addis Ababa — Les dirigeants et les décideurs politiques ont appelé à une action urgente et transformatrice afin d'accélérer les progrès de l'Afrique vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Agenda 2063.

Ils ont également averti que les pressions économiques, sociales et climatiques croissantes risquaient de compromettre les ambitions du continent.

La 12e session du Forum régional africain sur le développement durable s'est ouverte à Addis-Abeba sous le thème : « Renverser la tendance : des actions transformatrices et coordonnées pour l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 ».

Cette réunion a rassemblé des représentants des pouvoirs publics, des partenaires au développement et des experts afin d'évaluer les progrès accomplis et de tracer la voie à suivre.

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Dans son allocution d'ouverture, Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a souligné l'ampleur des défis auxquels le continent est confronté, notamment le ralentissement de la croissance économique, l'aggravation des inégalités, les chocs climatiques et les tensions géopolitiques.

Malgré ces difficultés, il a exhorté les pays africains à rester ambitieux et à adopter des solutions innovantes à l'échelle du système.

« L'Afrique doit passer d'interventions fragmentées à des stratégies intégrées qui produisent un impact à grande échelle », a déclaré M. Gatete, soulignant la nécessité d'accroître les investissements et de renforcer la coopération régionale.

Le forum se concentrera sur des domaines prioritaires tels que l'eau et l'assainissement, l'énergie, les infrastructures, le développement urbain durable et les partenariats -- des secteurs considérés comme essentiels pour favoriser une croissance inclusive.

S'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, la vice-présidente Selma Malika Haddadi a déclaré que ce forum intervenait à un moment décisif, alors qu'il ne reste que quelques années pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Tout en soulignant les progrès accomplis dans l'alignement des plans nationaux sur les priorités continentales, elle a mis en avant les défis persistants, notamment les déficits de financement, le chômage et la vulnérabilité face au changement climatique.

La vice-présidente a réaffirmé l'importance d'une collaboration renforcée entre l'Union africaine et les Nations unies, notamment pour mobiliser des ressources et renforcer les capacités institutionnelles dans l'ensemble des États membres.

S'exprimant également devant le forum, Lok Bahadur Thapa, président du Conseil économique et social des Nations unies, a qualifié le moment actuel de « tournant décisif » pour la trajectoire de développement de l'Afrique.

Il a reconnu les contraintes financières et les pressions socio-économiques croissantes qui pèsent sur le continent, mais a souligné son fort potentiel, porté par une population jeune, l'innovation et l'intégration régionale.

M. Thapa a appelé à une intensification des investissements dans les infrastructures, l'éducation et l'accès au numérique, ainsi qu'à un renforcement de la coopération multilatérale afin de maintenir la dynamique de développement.

Ce forum devrait servir de plateforme essentielle pour faire le point sur les progrès accomplis, partager les meilleures pratiques et identifier des solutions concrètes.

Les participants ont souligné que ces discussions devaient déboucher sur des mesures concrètes et mesurables visant à améliorer les conditions de vie sur l'ensemble du continent.