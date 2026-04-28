Ethiopie: « L'agriculture irriguée estivale accélère la progression du pays vers l'autosuffisance alimentaire », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'agriculture irriguée estivale constituait une avancée décisive dans les efforts nationaux déployés par l'Éthiopie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que la voie vers un avenir sûr et durable pour le pays reposait sur un engagement sans faille et une utilisation optimale des ressources en eau.

« L'agriculture irriguée estivale constitue une étape importante dans notre cheminement vers l'autosuffisance alimentaire. Grâce à des efforts soutenus, à notre engagement et à une meilleure utilisation de nos ressources en eau, cette voie nous mènera sans aucun doute vers un avenir plus sûr et plus durable, où nous pourrons subvenir à nos besoins alimentaires de manière fiable », a-t-il déclaré.