Ethiopie: « L'agriculture irriguée estivale accélère la progression du pays vers l'autosuffisance alimentaire », déclare le Premier ministre Abiy

28 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'agriculture irriguée estivale constituait une avancée décisive dans les efforts nationaux déployés par l'Éthiopie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que la voie vers un avenir sûr et durable pour le pays reposait sur un engagement sans faille et une utilisation optimale des ressources en eau.

« L'agriculture irriguée estivale constitue une étape importante dans notre cheminement vers l'autosuffisance alimentaire. Grâce à des efforts soutenus, à notre engagement et à une meilleure utilisation de nos ressources en eau, cette voie nous mènera sans aucun doute vers un avenir plus sûr et plus durable, où nous pourrons subvenir à nos besoins alimentaires de manière fiable », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.