Afrique: Le Conseil de sécurité de l'Union africaine débat de l'avenir des opérations de paix sous la présidence du pays

Addis Ababa — Sous la présidence de l'Éthiopie, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS-UA) s'est réuni lundi 27 avril pour débattre de l'avenir des opérations de soutien à la paix (OSP).

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par le ministère des Affaires étrangères, les délibérations ont porté sur l'avenir des PSO en Afrique.

La session a permis d'évaluer les mesures à prendre compte tenu de l'évolution de l'ordre international et du changement du paysage de la paix et de la sécurité sur le continent.

Dans son allocution, l'ambassadrice Hirut Zemene, représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'UA et de la CEA, a salué les contributions significatives apportées par les opérations de maintien de la paix africaines depuis près de trois décennies, soulignant leur déploiement à travers le continent, souvent dans des conditions financières et sécuritaires difficiles.

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Elle a appelé à des discussions régulières et soutenues sur le sujet afin de garantir que les opérations de maintien de la paix restent des instruments efficaces pour la paix et la stabilité en Afrique, en complément des processus politiques.

Le Conseil a souligné l'importance de donner la priorité à la diplomatie préventive et de renforcer les systèmes d'alerte précoce.

La réunion s'est conclue par l'adoption de décisions clés qui devraient orienter les opérations africaines de soutien à la paix au cours des prochaines décennies.

L'Éthiopie est entrée dans la dernière semaine de sa présidence du CPS de l'UA.

Au cours de la période restante, il animera les discussions sur la retraite conjointe du CPS et du MAEP, ainsi que l'examen du rapport sur la visite du CPS au Soudan du Sud prévue plus tard cette semaine.

La discussion a été rehaussée par la présence d'El Ghassim Wane, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef de la MINUSMA, ainsi que de Parfait Onanga Anyanga, chef du Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine (UNOAU).