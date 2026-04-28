Congo-Kinshasa: Interdiction de certaines catégories sur les taxis-motos au pays

28 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Ceci découle de l'édit, portant réglementation du transport par taxi-moto, voté par l'assemblée provinciale de Kinshasa.

L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers. C'est notamment : Les enfants de moins de 12 ans ; Les femmes enceintes au dernier trimestre ; Les personnes en état d'ivresse ; Les personnes âgées non accompagnées.

Le texte, initié par le député provincial Nicolas Wemankoy, a été adopté à l'unanimité. Les conducteurs des taxis-motos, communément appelés « Wewa », assurent la mobilité quotidienne de nombreux Kinois. Cependant, ils sont accusés d'être à la base de cas d'accidents. Selon le texte adopté par les élus provinciaux, les motards qui enfreignent ces dispositions s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins.

Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions préconisés. Par ailleurs, ce texte attend sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Que vous inspire cette mesure ?

Comment peut-elle contribuer à faciliter la mobilité de la population au regard des difficultés de transport ?

Quelles sont les pistes de solutions pour apporter des solutions durables dans les secteurs des transports ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.