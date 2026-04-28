Congo-Kinshasa: Interdiction de certaines catégories sur les taxis-motos au pays

Ceci découle de l'édit, portant réglementation du transport par taxi-moto, voté par l'assemblée provinciale de Kinshasa.

L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers. C'est notamment : Les enfants de moins de 12 ans ; Les femmes enceintes au dernier trimestre ; Les personnes en état d'ivresse ; Les personnes âgées non accompagnées.

Le texte, initié par le député provincial Nicolas Wemankoy, a été adopté à l'unanimité. Les conducteurs des taxis-motos, communément appelés « Wewa », assurent la mobilité quotidienne de nombreux Kinois. Cependant, ils sont accusés d'être à la base de cas d'accidents. Selon le texte adopté par les élus provinciaux, les motards qui enfreignent ces dispositions s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins.

Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions préconisés. Par ailleurs, ce texte attend sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur.

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