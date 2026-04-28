Afrique: Lutte-Championnats d'Afrique 2026 - Le pays remporte trois médailles dont une en or

Les Championnats d'Afrique de lutte 2026 ont débuté lundi 27 avril à Alexandrie, en Égypte. Pour cette première journée, la République démocratique du Congo signe une entrée remarquée avec un total de trois médailles : une en or et deux en bronze chez les cadets.

Guy Kabeya, champion d'Afrique en -84 kg

La performance phare côté congolais est celle de Guy Kabeya en lutte gréco-romaine (-84 kg). En finale, il s'est imposé face au Tunisien Khedri sur le score de 12-6, maîtrisant son combat de bout en bout.

« Je me suis préparé en conséquence. Je savais que l'or ne pouvait pas m'échapper », a-t-il déclaré après son sacre.

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Une médaille de bronze pour la lutte féminine

Seule représentante féminine de la délégation, Noella Madundu a décroché le bronze en -57 kg. Elle s'est imposée dans un combat serré contre la Sud-Africaine Jensen Van Rensburg.

« Cette médaille est le fruit d'un travail acharné. Je voulais prouver que la lutte féminine congolaise a sa place au sommet », a-t-elle confié.

Chez les garçons U17 (-71 kg, gréco-romaine), Diwa complète le tableau avec une médaille de bronze, obtenue face au Marocain Ghanane. Le jeune lutteur s'est déjà projeté vers la suite de la compétition, notamment en style libre.

Une RDC ambitieuse pour la suite

Avec ce premier bilan positif, la RDC lance idéalement sa campagne continentale. Les Léopards espèrent désormais poursuivre sur cette dynamique et augmenter leur total de médailles dans les prochaines catégories.