Afrique du Sud - L'Ambassade du pays appelle ses ressortissants à la prudence après des manifestations xénophobes

28 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud appelle les Congolais vivant dans ce pays à la vigilance, à la suite de manifestations à caractère anti-étrangers signalées dans plusieurs provinces sud-africaines.

Dans un communiqué publié le 25 avril, la représentation diplomatique indique que des incidents ont été observés notamment au KwaZulu-Natal, au Cap-Occidental ainsi que dans d'autres centres urbains.

De nouveaux rassemblements annoncés à Gauteng

Selon les informations relayées par l'Ambassade, de nouvelles manifestations pourraient avoir lieu dans la province du Gauteng du 27 au 29 avril 2026, en marge des célébrations du Freedom Day. Ces rassemblements pourraient entraîner des débordements ou des incidents isolés, prévient la mission diplomatique congolaise.

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Consignes de sécurité

Face à cette situation, l'Ambassade recommande aux ressortissants congolais de : Éviter les attroupements et zones à risque ; Ne pas interagir avec les manifestants ; Limiter les déplacements non essentiels ; Suivre les informations officielles ; Renforcer la sécurité autour des domiciles et lieux d'activités.

Les opérateurs économiques congolais sont également invités à adapter leurs horaires ou à suspendre temporairement leurs activités durant les journées jugées sensibles, afin de protéger les personnes et les biens.

Assistance consulaire maintenue

L'Ambassade assure rester en contact étroit avec les autorités sud-africaines compétentes pour garantir la sécurité des ressortissants congolais.

La représentation diplomatique appelle enfin au calme, au sens des responsabilités et au respect strict des lois sud-africaines.

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