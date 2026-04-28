Cote d'Ivoire: Signature de convention - Fraternité Matin et Xinhua News Agency scellent un partenariat stratégique

28 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)

La Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci) et l'agence de presse chinoise Xinhua News Agency ont officiellement signé une convention de partenariat, ce mardi 28 avril 2026, au sein du groupe Fraternité Matin. Cette signature marque une étape significative dans le renforcement de la coopération médiatique entre les deux institutions.

À travers cet accord, deux acteurs majeurs de l'information ont décidé d'unir leurs forces, leurs expertises, leurs visions et leur engagement en faveur d'une information vraie, crédible et équilibrée à l'échelle internationale.

Prenant la parole, le directeur général du quotidien Fraternité Matin, Serge Abdel Nouho, s'est réjoui de cette collaboration qui, selon lui, constitue une étape « stratégique » dans son plan de développement. Il a souligné que ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre deux pays déterminés à mutualiser leurs expertises et leurs ressources.

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De son côté, le directeur régional de l'agence de presse chinoise, Ying Qiang, a indiqué que cette alliance stratégique ouvre la voie à des échanges, notamment en matière de contenus, de formation et de partage d'expériences, avec un accent particulier sur le développement de l'intelligence artificielle.

Au-delà de la simple collaboration institutionnelle, cette convention traduit une volonté commune de renforcer le professionnalisme dans le traitement de l'information, tout en favorisant le dialogue interculturel entre les peuples ivoirien et chinois.

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