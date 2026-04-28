Cote d'Ivoire: Modernisation de l'artisanat - Kalil Konaté en immersion à la Chambre nationale de métiers

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a effectué, le lundi 28 avril 2026, une visite de terrain au siège de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, situé à Cocody II-Plateaux.

Une démarche qui s'inscrit dans une volonté affirmée du gouvernement de se rapprocher des acteurs du secteur artisanal et d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations.

Au cours des échanges, le ministre a salué le rôle stratégique de l'artisanat dans l'économie nationale. Avec près de 19,5 % du produit intérieur brut et plus de trois millions d'acteurs, le secteur s'impose comme un pilier de croissance. Sa valeur ajoutée, en forte progression, est passée de 3 800 milliards à 8 668 milliards de francs Cfa en 2024, illustrant son dynamisme et son potentiel.

Face aux responsables de la Chambre consulaire, dont le président Bamba Kassoum, Kalil Konaté a insisté sur la nécessité de réduire l'informalité et de structurer davantage les activités artisanales. « Nous avons pour mission de moderniser ce secteur en nous appuyant sur des projets structurants et une meilleure organisation des acteurs », a-t-il indiqué.

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Parmi les priorités évoquées figure la relance du projet de construction de la casse moderne de N'Dotré, initié depuis plus d'une décennie. À cet effet, le Président de la République a instruit la mise à disposition de 46 hectares supplémentaires pour accélérer sa réalisation. Ce projet s'inscrit dans une vision globale consistant à doter les artisans d'infrastructures modernes et adaptées.

Le ministre a également annoncé la mise en oeuvre prochaine de dispositifs d'identification à travers des cartes dédiées aux commerçants, entrepreneurs et artisans. Une initiative destinée à mieux encadrer le secteur et faciliter l'accès aux financements et aux programmes d'accompagnement de l'État.

Ambitieux, le gouvernement entend porter la contribution du secteur artisanal à 15 000 milliards de francs Cfa dans les cinq prochaines années. Un objectif qui repose sur une collaboration étroite entre les pouvoirs publics et les professionnels.

De son côté, Bamba Kassoum s'est félicité de cette visite ministérielle qu'il qualifie de « marque d'attention et d'écoute ». Il a souligné que les préoccupations des artisans ont été exposées et prises en compte, tout en saluant les orientations données pour une meilleure synergie entre les différentes structures du secteur.

La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire regroupe 245 corps de métiers répartis en huit grandes branches. Un tissu dense que le gouvernement entend transformer en véritable levier de développement économique et social, à travers une politique de modernisation inclusive et durable.