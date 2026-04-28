Afrique: Solutions spatiales au service du développement - Abidjan accueille la deuxième édition du Mass

Du 7 au 9 juillet 2026, Abidjan abritera la 2e édition du Marché Africain des Solutions Spatiales (Mass), une plateforme continentale dédiée à l'utilisation concrète des technologies spatiales pour accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique.

Après une première édition couronnée de succès, le Mass revient avec une ambition renforcée. Celle de devenir la référence Africaine pour la promotion, la diffusion et l'appropriation des solutions spatiales appliquées au développement.

C'est le Parc des Expositions d'Abidjan qui va accueillir l'événement sur le thème : « L'espace au service du développement : accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique » Dans un contexte marqué par des défis croissants liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à l'urbanisation et à la souveraineté technologique, les technologies spatiales offrent des solutions innovantes pour améliorer la prise de décision, renforcer la résilience des territoires et stimuler la croissance économique.

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Trois piliers stratégiques au coeur du Mass 2026 L'évènement va s'articuler autour de trois piliers essentiels garantissant son impact et sa pertinence. Il s'agit pour le premier pilier, les Entreprises, apporteuses de solutions. Elles viennent présenter leurs innovations et rencontrer des organisations en quête d'applications concrètes issues des technologies spatiales.

Le Pilier 2 met l'accent sur les Administrations et Organismes Publics et Privés. Acteurs clés du développement, ils explorent et adoptent des solutions spatiales pour renforcer la gouvernance, la planification stratégique et l'efficacité des politiques publiques et sectorielles.

Le troisième pilier, le Financement. Institutions financières et partenaires techniques contribuent à la viabilité et à l'industrialisation des projets, favorisant leur déploiement à grande échelle sur le continent. Un carrefour d'innovation et de coopération internationale Durant trois jours, l'événement réunira des institutions publiques, agences spatiales, entreprises, startups, chercheurs, partenaires techniques et financiers, ainsi que des délégations africaines et internationales.

Au programme, plusieurs activités. Entre autres, des meetups stratégiques entre décideurs publics, privés et investisseurs ; des démonstrations technologiques et innovations à fort impact ; des rencontres B2B ciblées pour la concrétisation de partenariats ; sessions dédiées à l'innovation et à la jeunesse Fort des résultats de l'édition 2025, qui a rassemblé plus de 12 000 visiteurs et plus de 20 médias internationaux, le Mass 2026 entend franchir un nouveau cap en matière d'impact, de partenariats et de rayonnement continental.Son ambition est claire. Celui de faire de l'espace un levier concret de développement pour les économies africaines.

Le Marché Africain des Solutions Spatiales (Mass), faut-il le retenir, est un événement panafricain dédié à la valorisation et à la mise en relation autour des technologies spatiales appliquées aux enjeux de développement en Afrique. Il vise à favoriser les partenariats, stimuler l'innovation et renforcer l'intégration des solutions spatiales dans les politiques publiques et les secteurs économiques.

Le Mass est une initiative de Irié Fabrice de nationalité ivoirienne. C'est un consultant expert International en système d'information géographiques (Sig). Diplômé de l'institut national Polytechnique Felix Houphouët Boigny (Inphb) de Côte d'Ivoire. Il a poursuivi ses études d'ingénieur au Mali à l'Ecole Nationale d'ingénieur (Eni) de Bamako puis en France à l'université de Caen en Basse-Normandie où il obtient un master 2 en Sig.