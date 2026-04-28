Cote d'Ivoire: Santé - Vers une solution durable aux troubles ORL

Les troubles Oto-rhino-laryngologiques (Orl) figurent parmi les premiers motifs de consultation médicale, selon l'Oms. Ils concernent toutes les tranches d'âge et peuvent se traduire par des gênes persistantes, des douleurs ou une altération du confort de vie. Bien que souvent bénignes, ces affections nécessitent une prise en charge adaptée, fondée sur le bon usage du médicament et l'information des patients.

Dans le but d'apporter une solution à ces maux, Grimberg, un laboratoire pharmaceutique français, a développé Actisoufre, un médicament destiné à la prise en charge des affections inflammatoires des voies respiratoires. Il aide à dégager le nez en facilitant l'évacuation des mucosités et des agents infectieux.

Son utilisation doit toutefois respecter les recommandations d'âge, notamment concernant l'embout buccal, qui n'est pas indiqué avant 3 ans. Cette solution a été présentée lors d'une conférence de presse, le 20 avril 2026 à Abidjan.

C'est un médicament indiqué dans les états inflammatoires chroniques des voies respiratoires supérieures, tels que les rhinites et les rhinopharyngites chroniques. Autorisé dès l'âge de 3 mois, il s'adresse aux nourrissons, aux enfants comme aux adultes, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée en pédiatrie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À en croire les spécialistes, sa formule repose sur une double action complémentaire. Cette action combinée permet d'accompagner la prévention des complications et des surinfections, dans le cadre d'une utilisation conforme aux recommandations des professionnels de santé.

À travers cette initiative, les laboratoires Grimberg réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure information sur les troubles Orl.