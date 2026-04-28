Afrique: 4e édition des Flammes en France - Himra, premier rappeur africain à remporter un trophée

Le jeudi 23 avril 2026, le rappeur ivoirien Himra a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique urbaine africaine à La Seine Musicale, à Paris.

En effet, il est devenu le premier artiste africain à remporter la Flamme du morceau de musiques africaines ou d'inspiration africaine, grâce à son titre Number One, réalisé en collaboration avec Minz. C'était lors de la 4e édition des Flammes, une cérémonie de récompenses dédiée aux musiques urbaines (rap, R&B, afro, drill, etc.), un événement devenu incontournable de la scène urbaine francophone depuis son lancement en 2023.

Ce trophée, le rappeur ivoirien Himra l'a remporté alors qu'il était en concurrence avec Asake (Nigeria), en collaboration avec Tiakola (France), Chily (France), Emma'a (Gabon) et Fally Ipupa (République démocratique du Congo).

À la réception de son trophée, l'artiste a déclaré : « Franchement, merci à tout le monde. C'est la première Flamme de l'Afrique, faites du bruit pour ça, s'il vous plaît. Première Flamme africaine pour la Côte d'Ivoire, franchement, c'est une fierté. Merci, on est ensemble, 1X, il n'y a pas de stress. »

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Himra, de son vrai nom Abdul Rahim Bakayoko, a su imposer son style musical mêlant drill, rap hardcore et nouchi dans le paysage musical ivoirien. La drill est un genre de rap caractérisé par des sonorités lourdes, une ambiance sombre et menaçante, avec des paroles réalistes souvent inspirées de la rue, de la vie difficile et de la survie. Ce courant est originaire de Chicago.

Actif depuis 2015, Le Chetté, comme le surnomment ses fans, sort l'album Jeune & Riche en 2024, qui obtient une double certification : disque de platine en Côte d'Ivoire six mois après sa sortie, puis disque de diamant moins d'un an après, délivré par l'Association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire (Aprodemci).

Le titre Number One, présent sur cet album, est certifié single d'or par le Snep le 9 février 2026, franchissant le seuil des 15 millions d'équivalents streams sur le marché français. Depuis sa sortie, le morceau dépasse les 22 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 37 millions de vues sur YouTube.

L'année 2025 marque également l'une des plus marquantes de sa carrière, avec plusieurs distinctions majeures remportées au niveau national et international, notamment le Kundé du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, le Primud d'Or et l'Aràwo d'Or Afrique francophone, entre autres.

Avec cette nouvelle distinction aux Flammes, le rappeur ivoirien, aujourd'hui âgé de 28 ans, s'impose sans conteste comme l'une des figures emblématiques de la musique ivoirienne et de la scène urbaine.