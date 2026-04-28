Togo: L'Economiste dresse le portrait de l'élite économique togolaise

28 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Qui fait vraiment tourner l'économie togolaise ? L'Economiste apporte sa réponse dans son édition de ce mardi avec un classement très attendu des personnalités les plus influentes du secteur économique national.

Ministres, chefs d'entreprises, décideurs publics et privés des dizaines de personnalités sont passées au crible dans ce hit-parade qui dresse un panorama inédit du dynamisme économique du pays.

Un document de référence pour qui veut comprendre qui sont les hommes et les femmes qui, dans les coulisses ou sous les projecteurs, contribuent à façonner le visage économique du Togo d'aujourd'hui.

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