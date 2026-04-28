Afrique: Chocs géopolitiques et économies africaines

28 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les économies africaines, le Togo affiche un niveau de préparation contrasté face aux chocs géopolitiques actuels.

A l'occasion des Assemblées de printemps qui se sont achevées il y a quelques jours à Washington, la Banque mondiale a publié son 'Etat des lieux de l'économie africaine', et le Togo y figure avec un profil contrasté face aux impacts économiques des conflits internationaux.

La reprise économique de l'Afrique subsaharienne, amorcée après plusieurs chocs mondiaux successifs, s'essouffle. Les prévisions de croissance pour 2026 ont été revues à la baisse par rapport à celles publiées en octobre 2025.

Les retombées géopolitiques du conflit au Moyen-Orient, le poids élevé du service de la dette ainsi que des faiblesses structurelles persistantes pèsent sur les perspectives de croissance et limitent la création d'emplois.

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Dans ce contexte, le rapport souligne que le défi de la croissance en Afrique est avant tout structurel, comme en attestent la faiblesse des investissements, le faible niveau de productivité et une création d'emplois insuffisante.

Bien que l'intérêt pour la politique industrielle ait été ravivé, les initiatives passées ont souvent échoué en raison de capacités de mise en oeuvre limitées, ainsi que de contraintes budgétaires et institutionnelles. Le rapport préconise une approche pragmatique, fondée sur l'écosystème, qui vise à aligner les instruments de politique publique sur les capacités des pays afin de stimuler les gains de productivité et favoriser une transformation structurelle durable.

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