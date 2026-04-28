Congo-Kinshasa: Pillages et enlèvements lors d'une attaque armée à Masisi

Des dizaines d'habitants du village de Kihuma, dans le groupement de Buabo en territoire de Masisi (Nord-Kivu), ont été victimes de pillages lors d'une incursion d'hommes armés survenue dans la nuit de dimanche à lundi 27 avril. Selon des sources administratives locales, l'attaque s'est produite entre 20h00 et 22h00 dans le quartier Katoyi, situé au centre de Kihuma.

D'après plusieurs témoignages, des hommes armés non identifiés ont fait irruption maison par maison, semant la panique au sein de la population.

Les assaillants ont emporté divers biens, notamment des machines à coudre, des vêtements, de l'argent liquide ainsi que d'autres objets de valeur.

Les sources de la notabilité locale rapportent également l'enlèvement de deux jeunes garçons au cours de cette attaque. Jusqu'à présent, leur destination demeure inconnue.

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Quinze civils tués en un mois, selon la société civile

La société civile locale de Buabo dresse un tableau alarmant de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Masisi.

Elle affirme qu'au moins quinze civils ont été tués par balles en l'espace d'un mois lors de différentes attaques menées par des hommes armés dans plusieurs localités de l'entité coutumière.

Les villages de Ndete et Mashaki figurent parmi les zones les plus touchées. Vendredi 25 avril, une nouvelle attaque y avait coûté la vie à cinq civils, dont un enseignant, un nourrisson et sa mère.

Un cycle persistant de violences

La société civile dénonce des violations répétées des droits humains et du droit international humanitaire dans cette zone sous occupation de l'AFC/M23, où opèrent également plusieurs autres groupes armés.

Selon cette structure citoyenne, le groupement de Buabo, comme d'autres localités du secteur Osso-Banyungu, est plongé depuis plusieurs mois dans un cycle de violences, de pillages et d'affrontements impliquant groupes rebelles et combattants Wazalendo.