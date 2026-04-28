Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte les projets de loi portant ratification des accords de Washington

L'Assemblée nationale a adopté, ce lundi 27 avril, les projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle étape diplomatique et économique pour la République démocratique du Congo.

Ces textes portent à la fois sur un accord de paix avec le Rwanda et sur un partenariat stratégique conclu avec les États-Unis, dans des secteurs jugés prioritaires tels que les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité.

Une adoption sans débat de fond

Les députés ont validé le rapport de la commission mixte (Relations extérieures, Défense et sécurité, Économique et financière) sans modification ni débat approfondi. Les accords avaient été déclarés recevables le 13 avril après leur présentation par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner.

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Selon le contenu des textes, l'objectif affiché est double : consolider la stabilité régionale à travers la cessation des hostilités et instaurer des mécanismes de coopération renforcée, tout en attirant des investissements structurants.

Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, a insisté sur la nécessité d'améliorer le climat des affaires afin de renforcer l'attractivité du pays, notamment dans le secteur minier.

Il a également recommandé la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre l'exécution des accords, afin d'en garantir l'impact réel sur le terrain.

Avec cette adoption, le processus de ratification des accords de Washington franchit une étape décisive. Les textes sont désormais attendus au Sénat pour une seconde lecture, avant leur entrée en vigueur éventuelle.