Congo-Kinshasa: Ouverture des Etats généraux des Postes et Télécommunications à Kinshasa

La ville de Kinshasa accueille, du 27 au 29 avril, les Etats généraux du secteur des Postes et Télécommunications. Ces assises se tiennent sous le thème : « Postes et télécommunications, vecteurs de la croissance économique et du développement ».

Pendant trois jours, les experts du secteur réfléchissent à l'élaboration d'une feuille de route stratégique nationale, à court, moyen et long terme.

Celle-ci vise notamment la connectivité des 145 territoires, la réduction des fractures numériques, ainsi que le soutien à la réforme légale et à une régulation approfondie du secteur.

À l'ouverture de ce forum, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reconnu que dans un monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnels.

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« Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en leviers stratégiques de notre développement national. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030, en cohérence avec les priorités du gouvernement », a déclaré le Président de la République.

Il a précisé que le secteur des Postes et Télécommunications se trouve à l'intersection de plusieurs enjeux majeurs, notamment celui de la connectivité territoriale.

« Dans un pays-continent comme le nôtre, relier les territoires, connecter les provinces, désenclaver les zones rurales et rapprocher les citoyens des services essentiels constituent une exigence de cohésion nationale », a-t-il souligné.

Ces Etats généraux interviennent deux mois après que la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a instruit une prise en charge technique du dossier relatif à l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société de télécommunications MTN Rwanda.

Cette décision faisait suite à une audience accordée au ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, José Mpanda Kabangu, accompagné du président de l'Autorité de régulation des Postes et Télécommunications du Congo (ARPTC) ainsi que des responsables des principaux opérateurs de téléphonie mobile en RDC, notamment Airtel, Orange et Vodacom.