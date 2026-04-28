Togo: Le Port de Lomé renforce la sécurité autour des marchandises dangereuses

28 Avril 2026
Togonews (Lomé)

L'administration portuaire déploie des équipements électriques antidéflagrants pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie dans ses terminaux pétroliers.

Comme tous les grands ports du monde, le Port autonome de Lomé (PAL) traite quotidiennement des marchandises dangereuses, hydrocarbures, gaz inflammables, produits chimiques, acheminées par voie maritime. Une réalité inhérente à l'activité portuaire, qui implique des protocoles de sécurité stricts et des équipements adaptés.

Dans cette logique, l'administration portuaire annonce le déploiement d'équipements électriques antidéflagrants dans ses terminaux pétroliers et à proximité des navires-citernes. Conçus pour contenir toute source d'inflammation à l'intérieur de leurs structures, ces dispositifs sont soumis à des certifications rigoureuses avant leur mise en service.

« Discrets, mais indispensables, ces équipements jouent un rôle majeur dans la prévention des accidents industriels, contribuant à la protection des équipages, des infrastructures portuaires et de l'environnement marin », soulignent les responsables du PAL

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Une mise à niveau technique qui s'inscrit dans le respect des normes internationales de sécurité maritime et dans la politique de modernisation continue du premier port en eau profonde de la sous-région.

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