Afrique: André Azoulay - La vision atlantique et africaine du Maroc, un marqueur régional déterminant de la centralité et de l'autorité du Royaume

Le conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, a souligné, samedi à Tanger, que la vision atlantique et africaine du Maroc constitue un marqueur régional déterminant de la centralité et de l'autorité du Royaume.

S'exprimant à l'ouverture du colloque international "L'Espace atlantique africain, quelle relecture géopolitique ? Une approche multidimensionnelle", M. Azoulay a indiqué qu'"une lecture attentive de l'histoire diplomatique du Maroc et une analyse rationnelle de son leadership stratégique régional, notamment au XIXe siècle, donnent toute sa profondeur à la vision atlantique et africaine, portée par SM le Roi Mohammed VI et saluée par la Communauté des Nations, qui voit dans ce choix pionnier un marqueur désormais déterminant de la centralité et de l'autorité de notre pays dans la région".

M. Azoulay a, à cet égard, affirmé que le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi, dispose de tous les atouts pour faire de la stratégie atlantique un levier de développement et de coopération régionale, appelant à poursuivre cette dynamique afin de consolider la place du Royaume en tant que référence régionale au service d'un avenir partagé et durable.

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Il a relevé que l'Initiative Royale Atlantique traduit la vision stratégique de Sa Majesté le Roi visant à renforcer le positionnement du Maroc en tant qu'acteur majeur au sein de l'espace atlantique africain, notant que cette orientation repose sur des fondements historiques, géographiques et civilisationnels solides, et appelant à la promotion d'une Afrique ambitieuse, fondée sur les valeurs d'égalité, de dignité et de respect mutuel.

M. Azoulay a, par ailleurs, souligné que cette rencontre constitue une opportunité pour consolider le partenariat entre Tétouan et Essaouira autour du projet de l'Université des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira, relevant que cette initiative ambitionne de faire de la culture, dans toutes ses expressions, un vecteur structurant du développement des cités, en cohérence avec les choix du Royaume en matière de diversité, de pluralisme et de modernité sociale.

Evoquant le projet de "l'Université bleue" à Essaouira, M. Azoulay a fait savoir que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision atlantique du Maroc, ajoutant que les ressources océaniques constituent un enjeu stratégique majeur pour la sécurité écologique et alimentaire, ainsi que pour le rayonnement régional du Royaume, et insistant sur la nécessité de valoriser ce potentiel dans le cadre d'une approche scientifique et structurée, à même de soutenir les ambitions du Maroc dans ce domaine.

Pour sa part, le président-fondateur du Centre d'études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc, Abdellah Ouzitane, a indiqué que cette rencontre, consacrée à la thématique de l'Afrique atlantique, met en lumière un espace emblématique, à la fois lieu de communion humaine, levier de développement économique et vecteur de rayonnement culturel, mettant l'accent sur le rôle central de la culture dans les dynamiques de cet espace stratégique, appelé à jouer un rôle structurant dans les processus d'intégration et de coopération régionale.

M. Ouzitane a, en outre, mis en avant le projet de l'Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira, qu'il a qualifié d'initiative inédite s'inscrivant pleinement dans la dynamique de l'Afrique atlantique, précisant que cette université s'apprête à lancer un master de recherche en économie bleue en co-diplomation avec l'Université de Bordeaux, une première du genre, et qu'un centre de recherche dédié à cette même thématique est également en cours de mise en place, aux côtés d'autres initiatives structurantes.

Il a également relevé que le choix de la thématique de l'Afrique atlantique s'inscrit dans une vision porteuse de perspectives prometteuses, en phase avec l'Initiative Royale Atlantique, laquelle constitue, selon lui, un tournant majeur dans la reconfiguration géopolitique de cet espace, notant la nécessité de valoriser les atouts de l'Afrique atlantique, appelée à devenir un espace de paix, de stabilité, de sécurité et de solidarité, au service du développement partagé des pays riverains.

De son côté, Farid El Bacha, fondateur de la Maison Maroc pour la paix, a mis l'accent sur l'importance du projet de l'Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira, soulignant la dynamique portée par cette initiative académique et scientifique, qui ambitionne de faire de la culture et du patrimoine des leviers de coopération et de développement partagé.

Il a également mis en avant le prix "Nawal Ouzitane-Voix des jeunes pour la paix", une initiative visant à encourager l'engagement des jeunes marocains en faveur des valeurs de coexistence, de dialogue et du vivre-ensemble.

Quant au représentant résident au Maroc de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, Steven Höfner, il a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité pour examiner, dans une approche constructive, les défis liés aux crises économiques, sécuritaires et écologiques actuelles, faisant savoir que les échanges portent notamment sur l'espace atlantique et les initiatives du Maroc, en vue d'identifier des solutions concrètes aux crises auxquelles fait face la région.

Le président de l'Université Abdelmalek Essâadi de Tétouan, Bouchta El Moumni, a, quant à lui, affirmé l'engagement de l'université à mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires pour faire avancer le projet de l'Université des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira, ainsi que pour développer des projets de recherche ambitieux en lien avec les différents axes relatifs à la culture, au patrimoine et aux valeurs du Royaume, fondées sur la paix, la tolérance et le vivre-ensemble.

La cérémonie d'ouverture de ce colloque, qui a réuni des chercheurs et experts issus de plusieurs disciplines, a été marquée par la signature d'une convention de coopération entre la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, le Centre d'études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques et la Maison Maroc pour la paix, portant sur l'étude des dynamiques géopolitiques et géostratégiques de l'Espace atlantique africain, ainsi que sur la mise en lumière du rôle central joué par le Maroc dans cet Espace stratégique.

Organisé par le Centre d'études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc, en partenariat avec la Maison Maroc pour la paix et la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, cet événement vise à engager une réflexion multidimensionnelle sur les dynamiques géopolitiques et géostratégiques des espaces maritimes, avec un accent particulier sur l'espace atlantique africain.

Ce colloque a été marqué par la tenue de la première session du Conseil d'administration de l'Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira (constitution de la gouvernance), la présentation de l'état d'avancement des travaux de cette université internationale, ainsi que des projets de recherche, en plus de la présentation d'un recueil en hommage à André Azoulay.

Les travaux ont également été ponctués par une série d'interventions scientifiques portant notamment sur "Tétouan: la porte d'entrée de l'Atlantique africain vers l'Europe, une lecture historique et géopolitique", "L'Afrique atlantique, une lecture anthropologique", "La genèse des langues et le processus d'intégration dans l'Afrique atlantique", "Du Sahara marocain à l'Afrique atlantique: quelle nouvelle donne géostratégique ?", ainsi que "Les dimensions géographiques et historiques de l'orientation atlantique du Maroc".