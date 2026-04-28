Maroc: L'AMF championne - Bellaarouch, héroïque

28 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'équipe U19 de l'Académie Mohammed VI de football a remporté, dimanche, la 8ème édition du Tournoi international de l'Académie Mohammed VI, en battant les Croates du HNK Hajduk Split aux tirs au but (4-2, 0-0), grâce à un Bellaarouch héroïque.

Comme il l'a toujours su faire, Chouaib Bellaarouch s'est distingué, avec son caractère et sa détermination des grands rendez-vous pour propulser les Nationaux aux devants de la scène mondiale lors d'un Tournoi qui a réuni de grands clubs venant des quatre coins du monde.

L'équipe U19 de l'Académie Mohammed VI de football avait réalisé un parcours sans faute en phase de poules, terminant en tête du groupe A. Elle s'est imposée face à Como 1907 (3-0), avant d'enchaîner contre l'Aspire Academy (2-0), puis de signer une large victoire face au Stade Rennais (4-0).

En quart de finale, les joueurs de l'Académie ont affronté Leeds United et se sont imposés aux tirs au but (4-3), après un match nul (1-1).

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En demi-finale, les U19 de l'Académie Mohammed VI de football ont dominé le FUS de Rabat (3-0).

Ont notamment pris part à ce tournoi le Stade Rennais (France), l'Académie Aspire (Qatar), le Villarreal CF (Espagne), Boca Juniors (Argentine), Al Ain FC (EAU), Palmeiras (Brésil) et l'AS Monaco (France).

Véritable vitrine pour les jeunes talents, ce tournoi a également attiré des recruteurs et des scouts de clubs de premier plan, conscients de l'importance d'un tel rendez-vous.

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