Maroc: 16ème édition de la Course féminine de la victoire - Plus de 12.000 participantes

La 16ème édition de la Course féminine de la victoire, organisée dimanche à Rabat par l'Association «Femme, Réalisations et Valeurs» sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu la participation de plus de 12.000 femmes de tous âges.

Cette édition s'est distinguée par une participation importante de Marocaines résidant à l'étranger et d'étudiantes africaines, ainsi que par la présence remarquable des associations de Special Olympics Maroc et de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds et malentendants.

Dans une déclaration à la presse, Nezha Bidouane, présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous, a exprimé sa grande satisfaction quant à la forte participation enregistrée lors de cette édition, notamment de la part des jeunes femmes.

Elle s'est également réjouie de l'ambiance exceptionnelle qui a marqué le déroulement de la course, disputée sur un parcours particulièrement agréable, passant par plusieurs monuments historiques dont regorge la capitale du Royaume, la Ville Lumière.

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Mme Bidouane a, en outre, salué la participation importante des Marocaines résidant à l'étranger, soulignant que l'objectif de la Fédération est de contribuer à la diffusion de la culture sportive et à la promotion d'une pratique sportive saine.

A noter que la 16ème édition de la Course féminine de la victoire constitue la troisième étape des «Foulées féminines de la victoire» au titre de la saison sportive 2025-2026, après celles de Médiouna (4 avril) et de Zagora (11 avril).

Depuis sa création en 2005, l'Association « Femme, Réalisations et Valeurs » oeuvre à faire du sport un levier de promotion sociale, un outil de motivation et de diffusion de la culture sportive, tout en contribuant à l'ancrage de valeurs sociales, éducatives et citoyennes.

Divers

Basketball

Le FUS de Rabat a battu l'équipe nigériane des Maktown Flyers sur le score de 97 à 72, lors du match de la deuxième journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), disputé dimanche soir à la salle omnisports du Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L'équipe rbatie, qui s'était imposée vendredi face aux JCA Kings de Côte d'Ivoire sur le large score de 85 à 55, a dominé la rencontre dès son entame, imposant un rythme rapide qui n'a laissé aucune chance aux Maktown Flyers de revenir au score.

Pour leur troisième match dans cette compétition, prévu mercredi, les hommes de Saïd El Bouzidi croiseront le fer avec l'équipe de Ville de Dakar (19h00).

La sixième édition de la BAL se décline en trois étapes : après une première phase disputée en mars à Pretoria, Rabat accueille la deuxième, avant un dénouement final prévu fin mai à la BK Arena de Kigali.

Volley-ball

Le Fath Union Sports (FUS) s'est qualifié, dimanche au 2ème tour (élimination directe) de la 47e édition du Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de volley-ball, qui se poursuit jusqu'au 3 mai au Rwanda, après sa victoire face au club éthiopien deWolayita par trois sets à zéro.

Le FUS a dominé la rencontre en s'imposant lors des trois sets (25-22), (25-12) et (25-23).

Avec cette victoire, le FUS occupe la deuxième place du groupe C avec 9 points, derrière le club rwandais Police VC (12 points).

Vingt-quatre clubs répartis sur quatre groupes s'affrontent pour le titre continental, considéré comme l'un des tournois les plus prestigieux du volley-ball africain.

A noter que le vainqueur de ce championnat représentera le continent africain lors du prochain Mondial des clubs de volley-ball.