Maroc: Le MAS prend les commandes de la Botola Pro D1 - Carton plein des Verts

Le Maghreb de Fès s'est imposé (2-1) sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra, en match de la 16e journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, disputé dimanche.

Les deux buts du MAS ont été inscrits par le goleador Soufiane Benjdida (32e) et Soulaiman Allouch (73e). Mohamed Fqih a réduit le score pour les locaux (90e+3), en transformant un penalty.

Cette victoire permet au Maghreb de Fès de s'emparer provisoirement de la tête du classement avec 34 points. La RCAZ occupe la 10e place avec 16 unités.

De son côté, le Raja de Casablanca s'est largement imposé face au FUS de Rabat (4-1), match disputé, dimanche, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

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Les quatre buts des Verts ont été signés Adam Ennafati (13è), Pape Sakho (41è), Houdaifa El Mahssani (58è) et Mohamed Abu Zraiq (77è). Entre-temps, Anas Serrhat a réduit le score pour le FUS.

Grâce à cette victoire, le Raja occupe la position de dauphin avec 33 points, une unité derrière le MAS, leader. Le FUS de Rabat est 9è avec 18 points.

Le derby de la capitale ayant opposé l'Union Yaacoub El Mansour à l'AS FAR s'est achevé sur un match nul (2-2), dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Jalal Eddine El Khfiyef a ouvert le score pour les Militaires sur penalty (45e+2), avant que Zakaria Fato n'égalise pour les locaux (53e). Mohamed El Badaoui a ensuite donné l'avantage à l'Union Yaacoub El Mansour, trois minutes avant la fin du temps réglementaire. Yunis Abdelhamid a finalement remis les pendules à l'heure dans les dernières minutes (90e).

A l'issue de ce match nul, l'AS FAR occupe la troisième place avec 32 points, tandis que l'Union Yaacoub El Mansour reste lanterne rouge avec 8 unités.

Enfin, la RS Berkane a surclassé à domicile l'Olympique Dcheira par 2 à 1. Les deux buts des Oranges ont été inscrits par Paul Bassène (25è) et Mounir Chouir (61è, pén). Yassine Jabrane avait ouvert le score pour les visiteurs à la 10è minute de jeu.

Après cette victoire, la RSB occupe la 5è place avec 30 points, alors que l'OD est 12è avec 16 pts.

Résultats

HUSA-IRT : 1-1

CODM-DHJ : 0-1

UTS-OCS : 0-0

KACM-WAC : 0-0

RCAZ-MAS : 1-2

USYM-AS FAR : 2-2

RCA-FUS : 4-1

RSB-OD : 2-1

Botola Pro D2

Voici les résultats de la 22e journée de la Botola Pro D2 de football :

WAF-RBM : 1-1

CJBG-A.Tiznit : 1-0

US Bejaâd-SCCM : 0-0

MCO-WST : 0-1

SM-USMO : 1-0

RAC-KAC : 0-2

JSM-JSS : 3-0

MAT-CAK : 2-1

Classement

1-WST : 40 pts

2-MAT : 38 pts

3-A.Tiznit : 35 pts

4-JSS : 33 pts

5-JSM : 32 pts

6-MCO : 30 pts

WAF : 30 pts

SCCM : 30 pts

9-CAK : 29 pts

10-KAC : 27 pts

11-SM : 26 pts

US Bejaâd : 26 pts

13-CJBG : 25 pts

14-USMO : 24 pts

15-RBM : 19 pts

16-RAC : 16 pts