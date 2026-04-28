Maroc: Remise des prix de la 9ème compétition entrepreneuriale 'Ventures Adventure'

L'Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) a organisé, samedi au sein de son campus, la cérémonie de remise des prix de sa 9ème compétition entrepreneuriale "Ventures Adventure", générant une mobilisation massive de mentors et d'investisseurs institutionnels et privés.

Portée par le Bureau de l'employabilité et de l'entrepreneuriat (EEO) de l'AUI, cette cérémonie clôture le "Mois de l'entrepreneuriat", un programme semestriel destiné à cultiver l'esprit entrepreneurial des étudiants en leur proposant des expériences pratiques, un accompagnement par des experts, des ateliers d'idéation et des défis de création de startups.

Ainsi, la plateforme d'entraînement de rugby assistée par IA, "ScrumIQ", a bénéficié d'une prise en charge technique totale par ABRIID Inc. (société holding basée aux Etats-Unis, dédiée à la création d'infrastructures numériques reliant les marchés et les individus). Ce partenariat inclut une aide à l'incorporation en France via Station F et l'accès à un cabinet d'avocats aux Etats-Unis, contre une participation au capital de 30%.

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Dans le secteur technologique, la solution de gestion hôtelière "RevMax" a sécurisé un accompagnement pour son lancement de MVP (produit minimum viable), des modèles financiers et un mentorat de trois mois avec la Hashgraph Association, incluant une proposition potentielle de prise de participation, rapporte la MAP.

De même, les projets "GuideGo" (tourisme), "LifeOS" (bien-être), "Myrmexa" (immobilier), "FinFlow" (FinTech), "Palama Persona" (mode) et "Lumiaqua" (écologie) ont tous reçu des propositions potentielles de prise de participation au capital pour soutenir leur croissance.

Les projets "Flouss" (FinTech) et "ANANKE Labs" (IT/sécurité numérique) ont cumulé, pour leur part, une proposition de participation au capital, un développement sur la BNB Chain et le soutien direct d'un CTO de la Silicon Valley.

Le projet "Purefeuille" (écologie) a, quant à lui, bénéficié d'un suivi de six mois sur la protection des brevets et les tests de marché. En parallèle, "ElegWear" (mode), "Robota" (robotique/ingénierie), "Nay" (technologie/développement informatique), "Vinta" (commerce/services) et "Le Vide" (bien-être) ont profité d'un coaching intensif en marketing opérationnel, étude de marché et stratégie de marque.

De son côté, la startup "Cinelion" (Culture) a cumulé 6.000 MAD de dons offerts par le fondateur et CEO de Tython, Aziz Benslimane, ainsi que Onclusive, référence mondiale en matière de contenus/contacts médias et événements, pour l'achat d'équipement, en plus de conseils en monétisation.

La startup de services informatiques "SYC Agency" (services informatiques/marketing digital) a franchi une étape majeure avec l'obtention d'un bon de commande direct.

L'accès aux marchés a également été facilité pour "Mounqida" (retail/santé) via des introductions stratégiques auprès de Carrefour, LabelVie et Yola Fresh, tandis que "UR-ED" (éducation) a remporté des connexions clés avec le Lycée Lyautey et l'école Al Jabr, ainsi qu'un accès aux infrastructures de l'Université internationale de Rabat (UIR) et de CoZone.

Au-delà des prix individuels, un pack de transformation numérique incluant un nom de domaine a été offert aux finalistes. L'ensemble des startups profite désormais de deux places de coworking à Casablanca via AGO IT et d'un accès privilégié aux programmes d'incubation du Technopark.

Par ailleurs, la dimension internationale du programme "Ventures Adventure" a été réaffirmée par des opportunités de nomination pour des écoles d'été à Washington D.C., Waterloo, Naples et Dubaï, offrant aux étudiants une exposition mondiale inédite.

En amont de cette remise des prix, les étudiants ont suivi un parcours de préparation rigoureux comprenant notamment la participation à des ateliers couvrant tous les axes nécessaires au développement d'un projet entrepreneurial, à savoir "Penser comme un investisseur : tarification et valorisation simplifiées", "Les bases juridiques pour les fondateurs", "Prototypage rapide avec Claude AI", "Le pitch storytelling", "Les modèles économiques" ainsi que "La propriété intellectuelle, les brevets et la protection de la marque".

L'initiative "Ventures Adventure : AUI Entrepreneurship Month" permet de transformer les idées des étudiants-entrepreneurs en actions concrètes, de créer des projets innovants et d'établir des liens avec des mentors et des investisseurs issus du monde professionnel.