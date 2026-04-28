Burundi: Arrivée de 470 réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi

27 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un premier convoi de 470 réfugiés congolais en provenance du site de Ruhigi au Burundi, est arrivé jeudi 23 avril à Uvira, dans la province du Sud-Kivu.

Ces rapatriés volontaires ont été accueillis au site de transit de Kavimvira, situé non loin de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi.

Le compromis a été trouvé entre la RDC, le Burundi et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR).

Une fois rentrés, certains ont commencé à regagner leurs milieux d'origine dans la ville et d'autres encore ont rejoint les familles d'accueil.

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Dans leurs gibecières, chaque ménage est doté d'une ration alimentaire pour trois mois avec un petit cash pour les besoins essentiels.

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a exprimé sa gratitude envers l'État burundais pour avoir hébergé des milliers de Congolais sur son territoire.

Le HCR précise qu'un deuxième groupe d'environ 1 000 personnes est attendu le 30 avril courant, toujours dans le cadre du programme de rapatriement volontaire.

Question

-Quelle lecture faites-vous de l'opération de rapatriement volontaire et ordonné des refugies congolais à Uvira en provenance du Burundi ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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