Burundi: Arrivée de 470 réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi

Un premier convoi de 470 réfugiés congolais en provenance du site de Ruhigi au Burundi, est arrivé jeudi 23 avril à Uvira, dans la province du Sud-Kivu.

Ces rapatriés volontaires ont été accueillis au site de transit de Kavimvira, situé non loin de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi.

Le compromis a été trouvé entre la RDC, le Burundi et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR).

Une fois rentrés, certains ont commencé à regagner leurs milieux d'origine dans la ville et d'autres encore ont rejoint les familles d'accueil.

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Dans leurs gibecières, chaque ménage est doté d'une ration alimentaire pour trois mois avec un petit cash pour les besoins essentiels.

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a exprimé sa gratitude envers l'État burundais pour avoir hébergé des milliers de Congolais sur son territoire.

Le HCR précise qu'un deuxième groupe d'environ 1 000 personnes est attendu le 30 avril courant, toujours dans le cadre du programme de rapatriement volontaire.

Question

-Quelle lecture faites-vous de l'opération de rapatriement volontaire et ordonné des refugies congolais à Uvira en provenance du Burundi ?