Congo-Kinshasa: Manifestation du parti Envol contre l'accueil des migrants en RDC

27 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Près de 300 cadres et militants du parti Envol ont manifesté lundi 27 avril à Kinshasa, précisément au rond-point Magasin, pour s'opposer à l'accueil en République démocratique du Congo de migrants expulsés des États-Unis d'Amérique.

La manifestation a toutefois été dispersée par des éléments de la Garde républicaine.

Selon le secrétaire général du parti Envol, Rodrigue Ramazani, deux cadres du parti ont été interpellés à l'issue de cette intervention.

Le parti de l'opposition exige leur libération immédiate et sans condition, dénonçant ce qu'il qualifie d'atteinte aux libertés publiques.

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