Afrique: Au moins 15 civils tués dans des attaques d'hommes armés en un mois à Masisi

Au moins 15 civils ont perdu la vie à la suite d'attaques perpétrées par des hommes armés, en l'espace d'un mois, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

La société civile de Buabo a livré ces chiffres lundi 27 avril à Radio Okapi.

Selon la même source, la dernière attaque remonte à la nuit de dimanche à lundi 27 avril, dans le village de Kihuma, toujours en territoire de Masisi.

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Les mêmes sources rapportent que l'attaque s'est produite entre 20 heures et 22 heures locales.

Les assaillants ont emporté des machines à coudre, des vêtements, de l'argent, ainsi que d'autres biens de valeur.

De son côté, la société civile locale de Buabo dresse un bilan sécuritaire alarmant dans cette contrée.

Elle dénonce des violations répétées des droits humains et du droit international humanitaire dans cette zone, actuellement sous occupation de l'AFC/M23, mais où opèrent également plusieurs autres groupes armés.

Selon cette structure citoyenne, le groupement de Buabo, à l'instar d'autres localités du secteur d'Osso-Banyungu, se trouve depuis plusieurs mois au coeur d'un cycle de violences, marqué par des pillages, des attaques armées et des affrontements, impliquant à la fois des groupes rebelles et des milices Wazalendo.